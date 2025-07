Meer plezier met de internationale trein: slimme tips van een doorgewinterde treinreiziger

Vliegen is snel, maar kan nogal wat stress met zich meebrengen. Treinreizen daarentegen zijn verrassend ontspannen en avontuurlijk, als je weet hoe. De Oostenrijkse treinexpert Elias Bohun deelt zijn tips voor een leukere, efficiëntere en duurzamere treinreis door Europa. En hij spreekt uit ervaring: zijn eigen reis van Wenen naar Vietnam per spoor vormde het begin van een bijzonder bedrijf en een andere kijk op reizen

Bohun besloot na zijn eindexamen niet te gaan vliegen, maar met de trein van Wenen naar Vietnam te reizen. Die reis, via Rusland en China, werd de inspiratie voor Traivelling, een reisbureau dat zich specialiseert in complexe treinroutes. Wat begon met handmatig uitgezochte routes en papieren tickets, is inmiddels een geavanceerd boekingsplatform voor internationale treinreizen.

Weekendje weg? de trein is je vriend

Volgens Bohun kunnen treinreizigers vanuit Wenen in minder dan 24 uur meer dan 20 Europese landen bereiken. Dat maakt treinreizen ook interessant voor korte trips. Nachtverbindingen naar steden als Venetië of Zagreb zijn perfect voor een goedkoop weekendje weg. Je slaapt onderweg en bespaart een hotelnacht. Ook Zwitserland is ideaal voor een paar dagen per spoor dankzij het goed georganiseerde netwerk.

Denk in etappes, niet in eindbestemmingen

Populaire bestemmingen als Barcelona zijn te ver voor een korte reis, maar als je onderweg stopt – bijvoorbeeld in Parijs – wordt de reis onderdeel van je vakantie. Bohun pleit dan ook voor ‘slow travel’: pauzes nemen, tussenstops plannen en onderweg genieten. Zijn platform werkt zelfs aan tickets met geplande 24-uurs ‘stopovers’.

In regio’s waar treinen minder rijden, zoals in Oost-Turkije of Georgië, is de bus een milieuvriendelijke en efficiënte aanvulling op je reisplan. Voor sommige trajecten, zoals naar Bulgarije of Istanbul, gaat reizen per bus zelfs sneller dan per spoor.

Verrassende routes

Waarom niet eens van Rome naar Palermo in twee nachttrajecten? Of van Brussel via Londen naar Schotland met de comfortabele Caledonian Sleeper? Ook Kopenhagen ligt dichterbij dan je denkt. De hoofdstad van Denemarken is via Hamburg in vijf uur bereikbaar. Wie iets avontuurlijker plant, kan zich opmaken voor allerlei positieve verrassingen.

Fietsen en treinen gaan niet altijd makkelijk samen. Bohun raadt daarom een vouwfiets aan: die mag zonder gedoe mee in bijna elke trein. Ideaal voor een actieve stedentrip.

Interrail: niet alleen voor jongeren

Wist je dat Interrail ook voor volwassenen is? Zelfs met reserveringskosten zijn deze passen vaak goedkoper dan reguliere tickets, ook voor enkele ritten. Met een beetje planning wordt treinreizen weer een belevenis – avontuurlijk, zonder wachtrijen en met prachtige uitzichten onderweg. Bohun laat zien dat wie durft af te wijken van de gebaande paden, beloond wordt met verrassende, duurzame en plezierige reiservaringen.