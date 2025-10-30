Trump in Air Force One: belangrijke beslissingen genomen met Xi

AIR FORCE ONE (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zei na zijn ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Zuid-Korea dat de twee leiders "belangrijke beslissingen" hebben genomen. Trump deed zijn uitspraken tegen verslaggevers in het presidentiële vliegtuig Air Force One, nadat hij ruim anderhalf uur met Xi had gesproken.

Zo zouden de Verenigde Staten en China het eens zijn geworden over een jaarlange opschorting van een Chinese licentieregeling voor zeldzame aardmetalen, zou Xi hebben toegezegd te werken aan het stopzetten van de export van fentanyl en zou China bereid zijn weer sojabonen van Amerikaanse boeren te kopen. In ruil daarvoor verlagen de Verenigde Staten importtarieven op Chinese goederen van 57 naar 47 procent, aldus Trump.

Waarnemers wijzen er echter op dat nu beide landen bereid blijken steeds harder met elkaar te concurreren op economisch en geopolitiek gebied, het maar de vraag is hoe lang een handelsdetente zal duren.