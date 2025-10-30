'Grote winnaar' Rob Jetten op voorpagina's kranten

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse kranten besteden donderdag volop aandacht aan de forse zetelwinst van D66. Alhoewel de verkiezingsstrijd nog niet beslecht is, wordt partijleider Rob Jetten uitgeroepen tot grote winnaar van de stembusgang. Zijn partij haalt in de laatste voorlopige prognose 26 zetels, 17 meer dan in 2023.

"Jetten grote winnaar", kopt De Telegraaf dan ook. De krant spreekt van een "historische uitslag", nu D66 voor het eerst een premier mag leveren. Ook de PVV staat in de laatste voorlopige prognose op 26 zetels, maar omdat partijleider Geert Wilders "door bijna iedereen uitgesloten is, zal D66 hoe dan ook aan zet zijn om Jetten naar voren te schuiven als minister-president", aldus de krant. "Jubelend D66 kan aansturen op middenkabinet", kopt Trouw. Volgens de krant dankt Jetten zijn winst mede aan de afwezigheid van Wilders. "Doordat de PVV-leider nauwelijks campagne voerde en televisiedebatten afzegde, kon Jetten er alsnog tussen komen."

"De verkiezingsstrijd is uitgedraaid op een thriller", vindt het AD, dat bij een foto van Jetten "Terug naar het midden" kopt. Ook de Volkskrant opent met een foto van de D66-leider. Daarop is Jetten te zien met een omhooggestoken hand en met de Nederlandse vlag op de achtergrond. "Jetten met D66 grote winnaar", staat erboven.

Het Parool schrijft: "Met Rob Jetten kan D66 het wel", verwijzend naar de slogan van de partij. Het Financieele Dagblad bespreekt de versplintering van het Nederlandse politieke landschap. "Voor het eerst in de geschiedenis heeft de grootste partij in Nederland minder dan dertig zetels", aldus de krant.