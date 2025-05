Duitse bondskanselier Merz: houding VS over Europa is verbeterd

BRUSSEL (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz denkt dat de opvattingen van de Verenigde Staten over de samenwerking met de Europeanen en de NAVO "positief zijn veranderd". Na Merz' verkiezingswinst in februari betwijfelde hij nog of de NAVO in de huidige vorm kan blijven bestaan, omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich weinig zou bekommeren om het lot van Europa.

Maar de vooruitzichten voor de alliantie zijn verbeterd, zei Merz in Brussel. De kersverse bondskanselier was daar op bezoek bij NAVO-topman Mark Rutte om te praten over de rol die Duitsland onder zijn leiding kan vervullen binnen het bondgenootschap. Rutte prees het "leiderschap" dat Merz al had getoond door de schuldenrem los te laten, zodat er meer kan worden geïnvesteerd in defensie. "Een historische beslissing en precies wat we nodig hebben", zei Rutte.

Maar hoewel Merz met Duitsland inderdaad een belangrijke rol wil spelen bij de veiligheid van Europa, erkent hij ook dat de VS daarvoor "onmisbaar" zijn.