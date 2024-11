Trump kondigt invoerheffing voor Mexico en Canada aan

MAR-A-LAGO (ANP) - Aankomend president Donald Trump wil Canada en Mexico een invoerheffing van 25 procent opleggen. In een bericht op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat die wetswijziging "een van de eerste van de vele presidentiële decreten" zal zijn. Als het aan Trump ligt geldt het hogere tarief straks voor "alle" producten die vanuit de buurlanden in de VS geïmporteerd worden.

Trump wil het decreet meteen tekenen op de dag van zijn inauguratie, 20 januari. Hij schrijft dat het invoertarief van kracht blijft, totdat Canada en Mexico een oplossing vinden voor de grootschalige handel in de drug fentanyl en de asielstroom naar de VS.

Trump dreigt ook elders met forse importheffingen. Hij heeft gezegd te denken aan tarieven tot 60 procent op Chinese producten en heffingen van 10 tot 20 procent op producten uit de rest van de wereld.