Feeststemming op Wall Street na Trumps keuze minister Financiën

NEW YORK (ANP) - De sfeer op de aandelenmarkten in New York was maandag opnieuw uitgelaten, voortbouwend op de sterke opmars van vorige week. Beleggers reageerden enthousiast op de keuze van aankomend president Donald Trump om miljardair en hedgefondsmanager Scott Bessent te benoemen tot nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. De markt rekent erop dat Bessent de economie in goede banen zal leiden zonder inflatie aan te wakkeren.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 44.736,57 punten. Daarmee sloot de graadmeter van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven op een nieuw recordniveau. De S&P 500-index won 0,3 procent op 5987,37 punten, eveneens een nieuw record. Techgraadmeter Nasdaq klom eenzelfde percentage tot 19.054,83 punten.

Macy's behoorde maandag tot de dalers met een verlies van 2,2 procent. Het bedrijf achter warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, heeft de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. Macy's zou dinsdag de resultaten publiceren, maar doet dat nu op 11 december, nadat uit onderzoek was gebleken dat een werknemer tientallen miljoenen dollars aan uitgaven heeft verborgen. Macy's liet op basis van voorlopige cijfers wel weten dat de verkopen van winkels die langer dan een jaar open zijn in het derde kwartaal met 1,3 procent zijn gedaald. Dat was iets beter dan analisten hadden verwacht.