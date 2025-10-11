Trump legt China extra heffing van 100 procent op

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verhoogt de heffingen op Chinese export naar de VS. Trump kondigde vrijdag aan per 1 november een extra importheffing van 100 procent in te voeren bovenop eerder ingestelde tarieven. Trump legt ook exportbeperkingen op voor "alle kritieke software" als vergelding voor de aangekondigde exportbeperkingen door China op zeldzame aardmetalen.

Op Truth Social stelt de Amerikaanse president dat zijn land de maatregelen eerder zal invoeren als China verdere beperkingen instelt. Eerder vrijdag dreigde Trump op zijn sociale medium al met nieuwe heffingen.

Trump zei toen ook geen reden te zien nog naar een ontmoeting voor handelsbesprekingen te gaan die hij over drie weken met de Chinese president Xi Jinping zou hebben tijdens de APEC-top in Zuid-Korea. Die afspraak was nog niet bevestigd door Beijing.