Vergeetachtigheid kan een teken zijn van grote intelligentie. Volgens recent onderzoek is de capaciteit om te vergeten cruciaal voor ons brein om efficiënt te kunnen functioneren.

Ons brein wordt constant gebombardeerd met informatie en moet selectief zijn in wat het onthoudt en wat het vergeet om prioriteiten te kunnen stellen en nieuwe herinneringen te vormen. Het selectieve geheugen helpt om niet overweldigd te raken door minder relevante details en maakt het mogelijk om flexibel te blijven in het denken en besluitvorming.

Neurowetenschappers zoals Paul Frankland en Blake Richards suggereren dat het vermogen om te vergeten een indicator kan zijn van hogere intellectuele capaciteiten. Het helpt ons om ons te concentreren op wat echt belangrijk is en om adaptief te blijven in snel veranderende omstandigheden. Het lijkt er dus op dat een goed geheugen niet alleen gaat over hoeveel we ons kunnen herinneren, maar ook over hoe effectief we irrelevante of verouderde informatie kunnen laten gaan.

Neurowetenschappers zoals Paul Frankland en Blake Richards beschrijven vergeten als een actief proces waarmee het brein overbodige of verouderde informatie opruimt, zodat er ruimte overblijft voor belangrijke patronen en nieuwe kennis. Dat verklaart waarom vergeetachtigheid niet per se een tekort is, maar vaak samenhangt met het vermogen om te generaliseren, flexibel te denken en sneller besluiten te nemen.​

Andere onderzoekers l aten zien dat “normaal vergeten” helpt om niet te verdrinken in details: door irrelevante herinneringen te dempen, wordt het makkelijker om creatief te zijn en overzicht te houden in een wereld vol prikkels. Mensen met een extreem goed geheugen kunnen juist moeite hebben om te focussen, omdat alles even scherp aanwezig blijft, wat laat zien dat een beetje vergeten functioneel én gezond is.​

Het beeld van de verstrooide maar briljante professor sluit hier goed bij aan: Albert Einstein stond bekend om zijn vergeetachtigheid, terwijl hij tegelijk symbool staat voor uitzonderlijke denkkracht. Zulke voorbeelden illustreren dat cognitieve energie vooral gaat naar complexe problemen en abstract denken, terwijl triviale details (sleutels, afspraken, namen) vaker uit het geheugen glippen.​