Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

Cultuur
door Nina van der Linden
donderdag, 27 november 2025 om 11:32
Terwijl bij ons de chocoladeletters en pepernoten in de schappen liggen, viert men in Oostenrijk, Zuid-Duitsland, Noord-Italië, Slovenië en Tsjechië iets dat meer wegheeft van een horrorfilm dan van een kinderfeest: Krampusnacht.
Tot 5 december trekken grimmige, gehoornde figuren in het donker de straat op om stoute kinderen te laten schrikken; en de traditie lijkt alleen maar populairder te worden.
Duistere helper van de Sint
Krampus is de duistere helper van Sint-Nicolaas, maar niet de vriendelijke metgezel zoals we die hier kennen. Deze mythische creatuur is half demon, half bok en volledig uitgerust om je nachtmerries te bezorgen: een harige vacht, kettingen, klauwen, een lange tong en soms zelfs een roe (rietbundel) om kinderen symbolisch mee te ‘straffen’.
Volgens de folklore jaagt hij in de nacht voor 6 december op kinderen die zich slecht hebben gedragen. Waar Sint cadeautjes brengt, zorgt Krampus voor angstzweet.
Krampusläufe
In veel dorpen wordt Krampusnacht gevierd met zogenaamde Krampusläufe: optochten waarin tientallen Krampussen door de straten rennen, kettingen laten rammelen en vuurwerk gebruiken om het publiek te laten schrikken. Toeschouwers weten dat het maar traditie is, maar de uitgedoste deelnemers doen er alles aan om het bloed onder hun nagels vandaan te halen. Wie vooraan staat, kan op een tik van de roede rekenen.
De populariteit van Krampusnacht neemt de laatste jaren ook buiten de Alpenregio toe. In de VS en inmiddels zelfs in Nederland verschijnen Krampusfeesten, maskershows en griezelmarkten. Waar komt die fascinatie vandaan?
Kettingen
Volgens folkloristen is het een manier om de donkere wintermaanden te omarmen en een veilige vorm van spanning te zoeken. Bovendien biedt Krampus tegenwicht voor de steeds zoetere decembertradities: zonder duisternis, geen licht.
Dus terwijl Sinterklaas de kinderen een aai over de bol geeft, rammelt Krampus elders driftig met zijn kettingen. December is niet overal alleen maar gezelligheid en dat is precies de charme.
Bron: BungalowNet

