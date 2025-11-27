Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Het tennisseizoen is afgelopen en de Nederlandse nummer één Tallon Griekspoor (ATP: 25) genoot de afgelopen weken van wat quality time op vakantie met zijn Russische vriendin, proftennisster Anastasia Potapova (WTA: 51). Maar hun volgende bestemming zorgt voor veel opgetrokken wenkbrauwen.

Het Nederlandse tennisfenomeen speelt dit weekend namelijk mee in een demonstratietoernooi in Rusland en dat ligt politiek uiterst gevoelig.

De Northern Palmyra Trophies in Sint-Petersburg kondigde deze week aan dat Griekspoor op 29 en 30 november meerdere keren in actie komt. Hij vormt er een team met Potapova, Alexander Bublik en Diana Shnaider. Het viertal neemt het op tegen een ploeg met wereldtoppers als Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Veronika Kudermetova en Yulia Putintseva.

Onderweg naar Rusland

Griekspoor werkt een druk schema af: zaterdag speelt hij tegen Medvedev en later op de dag dubbelt hij met Bublik tegen Medvedev en Khachanov. Zondag wacht een derde duel, ditmaal tegen Khachanov. Via Telegram meldt het toernooi dat het stel al onderweg is naar Sint-Petersburg.

Zijn deelname is omstreden vanwege de oorlog in Oekraïne. De belangrijkste sponsor is ook nog eens het Russische staatsbedrijf Gazprom. De inkomsten van het bedrijf “worden gezien als een belangrijke bron waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne kan financieren”.

Gazprom

Gazprom was jarenlang sponsor van de UEFA, maar dat contract werd na de invasie onmiddellijk beëindigd. Ook leverde het concern jarenlang gas aan Nederland, maar door sancties en de eis van president Poetin om in roebels te betalen, kwam daar een eind aan.

Het toernooi zelf bestaat pas sinds 2022. Dat is geen toeval: de ATP en WTA schrapten toen alle Russische toernooien. Daardoor bestaat het deelnemersveld bijna helemaal uit spelers uit Rusland, Belarus en Kazachstan. Toch verschijnt af en toe een ‘buitenlander’ op de lijst.

Vorig jaar deed de Australiër Thanasi Kokkinakis mee, ondanks een dringend verzoek van zijn tennisbond om thuis te blijven.