ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grootste diplomatieke conflict in jaren: China dreigt met geweld tegen Japan vanwege Taiwan-standpunt

Politiek
door Redactie
donderdag, 27 november 2025 om 10:40
bijgewerkt om donderdag, 27 november 2025 om 11:32
anp271125086 1
China waarschuwt dat Japan een "pijnlijke prijs" moet betalen als het een grens overschrijdt wat Taiwan betreft. De landen hebben hun grootste diplomatieke conflict in jaren, sinds de Japanse premier Sanae Takaichi suggereerde dat een Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie van Japan kan uitlokken.
"Het Volksbevrijdingsleger beschikt over krachtige capaciteiten en betrouwbare middelen om elke binnenvallende vijand te verslaan", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie. "Als de Japanse zijde het waagt om ook maar een halve stap over de grens te gaan en problemen voor zichzelf te veroorzaken, zal het onvermijdelijk een pijnlijke prijs betalen."
De uitlatingen volgen op de recente Japanse aankondiging dat het doorgaat met de inzet van raketten op Yonaguni, een eiland op ongeveer 110 kilometer van Taiwan. China beschouwt Taiwan, dat een eigen bestuur heeft, als een afvallige provincie en sluit niet uit geweld te gebruiken bij de inname ervan.

Lees ook

Leider Taiwan toont steun voor Japan met sushi-lunchLeider Taiwan toont steun voor Japan met sushi-lunch
Is een Chinese invasie van Taiwan ophanden? Een mogelijk stappenplanIs een Chinese invasie van Taiwan ophanden? Een mogelijk stappenplan
China onthult kolossale landingsschepen: angst om Taiwan wakkert aanChina onthult kolossale landingsschepen: angst om Taiwan wakkert aan
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Loading