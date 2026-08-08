Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Cook te ontslaan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Hiermee zet hij zijn aanvallen op de onafhankelijkheid van de centrale bank door, schrijft persbureau Reuters op basis van een deze week door het Witte Huis verstuurde brief. In juni weigerde het Hooggerechtshof Trump nog de toestemming om Cook uit haar functie te zetten.

Trump lag eerder herhaaldelijk in de clinch met de vorige Fed-baas Jerome Powell omdat die de rente niet snel genoeg zou verlagen. Ook wilde hij Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de Federal Reserve, ontslaan. Hij verwees daarbij naar niet-bewezen beschuldigingen van hypotheekfraude. Volgens Cook waren de aantijgingen een voorwendsel en was het Trump eigenlijk om het monetaire beleid te doen.

Nu blijkt dat Trump zijn strijd nog niet heeft opgegeven. Het Witte Huis stelt in de brief dat de president "overweegt" Cook uit haar functie te zetten. Ook wordt geëist dat ze binnen drie weken met een reactie komt op de eerder genoemde beschuldigingen.