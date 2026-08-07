Leververvetting: wat je lever écht sloopt – en wat alleen loze detoxpraat is

Weinig organen incasseren zoveel als de lever, en weinig organen zijn onderwerp van zoveel commerciële onzin. Een vervette lever doet geen pijn, dus je merkt er jaren niets van – terwijl de detoxindustrie ondertussen een probleem verkoopt dat je lever allang zelf oplost.

Wat de lever wél beschadigt

Te veel calorieën, te veel alcohol, te veel medicatie. Pijnstillers met paracetamol, ibuprofen of diclofenac kunnen in hoge doseringen levercellen laten afsterven; voor paracetamol geldt in Nederland een maximum van 4 gram per dag voor volwassenen. Wie daarbij structureel drinkt, loopt extra risico.

Bij alcohol wreekt zich de traagheid van het systeem. De lever breekt ongeveer 7 gram alcohol per uur af, terwijl één standaardglas bier, wijn of sterke drank er zo'n 10 gram bevat. Drink je sneller, dan verschuift de stofwisseling in de levercellen: ze gaan vet opslaan in plaats van verbranden. Doe dat jaren achtereen en er ontstaat een vervette lever.

Eén glas wijn kost je lever anderhalf uur werk. Zes glazen op een avond zijn pas de volgende ochtend verwerkt.

Daarnaast zijn er de virussen. Hepatitis A, B, C, D en E veroorzaken een leverontsteking en komen van buiten binnen, via voedsel, ontlasting of lichaamsvocht. Tegen hepatitis A en B bestaat een vaccin, tegen hepatitis C niet. Onbehandeld eindigt zo'n infectie op dezelfde plek als een vervette lever: littekenweefsel en uiteindelijk cirrose.

Vier miljoen Nederlanders, vaak zonder het te weten

Wat de lever ooit hielp overleven, breekt hem nu op: het vermogen om overtollig vet op te slaan als noodvoorraad. Die voorraad wordt nooit meer aangesproken. Van steatose spreken artsen als er meer vet in de lever zit dan de ongeveer 5 procent die er normaal in zit. In Nederland gaat het naar schatting om vier miljoen mensen, meer dan een kwart van de bevolking. Bij zo'n 700.000 van hen is al sprake van een actieve leverontsteking.

Het venijnige: het doet geen pijn. Steatose wordt meestal bij toeval ontdekt, via bloedonderzoek of een echo van de buik. Blijft ingrijpen uit, dan volgt een keten waar op enig moment geen weg terug is – chronische ontsteking, cirrose, en in het slechtste geval leverkanker. Het aantal levertransplantaties door leververvetting is in Nederland in zeven jaar verdrievoudigd.

Terugdraaien kan, maar alleen met leefstijl. Er bestaat geen pil, poeder of pleister die het werk voor je doet.

Vijf mythen over ontgiften

Er hopen zich “slakken” op in je lichaam. Geen medisch begrip, maar een marketingterm. Het idee dat er jarenlang gif blijft hangen dat weggespoeld moet worden, is niet houdbaar.

Geen medisch begrip, maar een marketingterm. Het idee dat er jarenlang gif blijft hangen dat weggespoeld moet worden, is niet houdbaar. Detoxkuren voeren die slakken af. Zonder slakken geen detox. Drankjes, poeders en ontgiftingspleisters doen aantoonbaar niets extra's bovenop gezonde voeding.

Zonder slakken geen detox. Drankjes, poeders en ontgiftingspleisters doen aantoonbaar niets extra's bovenop gezonde voeding. Je lichaam heeft hulp nodig bij ontgiften. Lever, nieren, darmen, longen en huid werken vierentwintig uur per dag door, of je nu vast of niet.

Lever, nieren, darmen, longen en huid werken vierentwintig uur per dag door, of je nu vast of niet. Een radicale vastenkuur ontgift. Je verliest vooral water en spiermassa, geen gif. Daarna eet je weer als vanouds terwijl je stofwisseling verlaagd blijft: het jojo-effect.

Je verliest vooral water en spiermassa, geen gif. Daarna eet je weer als vanouds terwijl je stofwisseling verlaagd blijft: het jojo-effect. Detoxproducten zijn ongevaarlijk. Kruiden en supplementen kunnen wisselwerken met medicijnen en zelf leverschade veroorzaken.

De galblaas als opvangstation

De lever maakt gal, die wordt ingedikt in de galblaas en vetten helpt verteren. Tegelijk is gal een afvoerroute: slecht in water oplosbare gifstoffen en zware metalen verlaten het lichaam via de darm. Precies het werk dat detoxpoeders beweren over te nemen.

Storingsgevoelig is het wel. In westerse landen heeft 13 tot 22 procent van de bevolking galstenen, meestal zonder klachten. Pas als een steen vastloopt ontstaat koliekpijn of een ontsteking, met bovenbuikpijn, koorts, koude rillingen en een gele huid. In Nederland worden jaarlijks zo'n 22.000 galblazen operatief verwijderd.

In het kort Een gezond gewicht, voldoende beweging, matig tot geen alcohol en terughoudendheid met pijnstillers beschermen lever én galblaas. Minder spannend dan een kuur van dertig dagen, maar het enige wat werkt.

Meer weten?