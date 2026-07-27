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Trump roept Federal Reserve op om rente te verlagen

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 19:47
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump riep de Amerikaanse centrale bank maandag op de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben.
"De rente moet omlaag. Andere landen betalen minder rente", zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One.
"Kevin is fantastisch, maar hij heeft een bestuur en de bestuursleden zijn erg politiek", zei Trump over de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh. Zijn voorganger, Jerome Powell, kreeg geregeld felle kritiek van Trump omdat de Fed de rente niet sneller verlaagde. Daardoor ontstonden zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed.
De Amerikaanse centrale bank komt woensdag met een rentebesluit. De Federal Reserve houdt dan naar verwachting de rente opnieuw onveranderd, al wordt door economen niet uitgesloten dat er een verhoging kan komen om de hoge inflatie te bestrijden.
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