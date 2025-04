Het is niet erg dat Amerikanen dankzij hem armer worden, vindt Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag Amerikanen opgeroepen geduldig te zijn na de economische krimp in het eerste kwartaal. In een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social gaf de president zijn voorganger Joe Biden de schuld van de tegenvallende cijfers. Hij hield daarbij vol dat zijn importheffingen uiteindelijk zullen leiden tot een bloeiperiode in de Amerikaanse economie.

"Dit is Bidens aandelenmarkt, niet die van Trump", aldus Trump. "Ons land zal opbloeien, maar we moeten eerst af van de 'nasleep' van Biden." Hij voegde toe: "Dit zal even duren, het heeft NIETS TE MAKEN MET TARIEVEN, alleen dat hij ons slechte cijfers heeft nagelaten, maar als de bloei begint, zal het ongekend zijn. WEES GEDULDIG!!!"