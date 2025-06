Trump sprak met Xi over handel, teams komen binnenkort bij elkaar

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag met zijn Chinese evenknie Xi Jinping "vrijwel uitsluitend" gesproken over handel. Dat meldt hij op zijn socialemediaplatform Truth Social, nadat het Chinese staatspersbureau Xinhua eerder had bericht over een telefoongesprek tussen de twee presidenten. Volgens Trump komen teams van beide landen binnenkort bijeen voor handelsgesprekken.

"Het gesprek duurde ongeveer anderhalf uur en resulteerde in een zeer positieve uitkomst voor beide landen", aldus Trump op Truth Social. Volgens de president zouden er "geen vragen meer moeten zijn over de complexiteit van zeldzame aardmetalen". Wat hij daar precies mee bedoelt, blijft onduidelijk. Wel is bekend dat China exportbeperkingen heeft ingesteld voor deze grondstoffen, die worden gebruikt voor onder meer auto's, gevechtsvliegtuigen en huishoudelijke apparaten.