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Trump steunt Nvidia-baas na affaire met vermoedelijke spion

Economie
door anp
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SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Jensen Huang een "fijn persoon" genoemd en gezegd dat hij aan moet blijven als topman van Nvidia. Huang had een affaire met een vrouw van wie de Amerikaanse inlichtingendiensten volgens mediaberichten vermoeden dat ze een Chinese spion is.
"Ik heb er niet met hem over gesproken", zei Trump tegen verslaggevers. "Ik weet alleen dat hij een fijn persoon is, maar je weet nooit wat er speelt." Op de vraag of Huang moet aanblijven, antwoordde Trump: "Ik denk het wel. Oh ja, natuurlijk."
Na een reeks berichten over de relatie van Huang met een vermoedelijke Chinese spion gaf de topman zondag toe dat hij ontrouw is geweest aan zijn echtgenote. Het bestuur van het grote Amerikaanse AI-chipconcern heeft een onderzoek ingesteld naar de vraag of Huang het doelwit was van een buitenlandse spionageoperatie.
De naar verluidt Chinese spion in kwestie is Alice Huang, een voormalig topbestuurder bij het Singaporese bedrijf Megaspeed.
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