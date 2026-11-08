Je tas is weg en je paspoort zat erin. Dan begint een rit langs de lokale politie en de Nederlandse ambassade en die vraagt om bewijs dat je niet hebt. Twee foto’s die je thuis in een halve minuut maakt, lossen dat grotendeels op.

Welke twee foto’s maak je voor vertrek?

De eerste is een foto van de pagina met je gegevens in je paspoort of id-kaart. De tweede is een foto van je vliegticket of boekingsbevestiging. Dat raadt de ANWB aan, met erbij: mail ze naar jezelf en bewaar ze niet alleen op je telefoon. Raakt je telefoon samen met je paspoort kwijt , dan haal je ze op een andere telefoon of computer uit je mail.

Waarom de ambassade daarom vraagt

Voor een nooddocument moet je bewijzen wie je bent en dat je reis niet kan wachten. De Nederlandse ambassade in Madrid vraagt bijvoorbeeld om een “foto of scan van uw verloren of gestolen paspoort of ID-kaart”, staat op Nederland Wereldwijd . Heb je die niet, dan moet je je volledige naam, geboortedatum, de instantie die het document uitgaf en de datum van uitgifte opsturen. Wie weet die laatste twee uit zijn hoofd?

Het ticket is je bewijs dat je reis niet kan worden uitgesteld. Zonder dat bewijs krijg je geen nooddocument, schrijft de Rijksoverheid . Een brief van je werkgever of een reisplan mag ook, maar een ticket is het snelst gevonden.

Wat kost een nooddocument en hoe lang duurt het?

Bij een ambassade krijg je meestal een laissez-passer, een blauw document dat geldig is voor één enkele reis naar Nederland. Thuis lever je het in bij je gemeente en vraag je een nieuw paspoort aan.

Kosten: €60,25 voor een laissez-passer of noodpaspoort, volgens de consulaire tarieven 2026 van de ambassade in Spanje. Een nieuw paspoort kost daar €169,15 voor een volwassene.

€60,25 voor een laissez-passer of noodpaspoort, volgens de consulaire tarieven 2026 van de ambassade in Spanje. Een nieuw paspoort kost daar €169,15 voor een volwassene. Doorlooptijd: meestal één tot drie werkdagen nadat de ambassade alles binnen heeft. In het weekend gebeurt er niets.

meestal één tot drie werkdagen nadat de ambassade alles binnen heeft. In het weekend gebeurt er niets. Persoonlijk: je moet zelf langskomen; de aanvraag gaat nooit alleen per mail.

In sommige landen kan het niet. In België vraag je geen nooddocument aan, daar moet je naar de Koninklijke Marechaussee in Nederland of een ambassade in Frankrijk of Luxemburg.

Paspoort weg: dit doe je in deze volgorde

Doe aangifte bij de lokale politie. Vraag om een kopie van de aangifte. Zoek de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat op en mail de foto van je paspoort, je ticket en je contactgegevens. Let op de openingstijden: aanvragen kan meestal alleen tijdens kantooruren. Laat twee pasfoto’s maken die aan de Nederlandse eisen voldoen; een foto op je telefoon telt daarvoor niet. Twijfel je wat je moet doen, bel dan de Koninklijke Marechaussee. Die is 24 uur per dag bereikbaar. Vraag je reisverzekeraar of die de kosten van het nooddocument vergoedt. Sommige verzekeraars dekken zulke onvoorziene kosten, zegt de ANWB.

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