Hoe je brood niet moet invriezen

1. Brood invriezen zonder goede verpakking

Een van de grootste fouten bij het invriezen van brood is het niet goed verpakken ervan. Als brood wordt blootgesteld aan lucht in de vriezer, kan het uitdrogen en vriesbrand ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat het brood taai en droog wordt na het ontdooien. Gebruik daarom altijd luchtdichte zakken of diepvrieszakken om het brood te beschermen. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk lucht uit de zak haalt voordat je deze afsluit.

2. Warm brood invriezen

Een andere veelgemaakte fout is om warm of lauw brood direct in te vriezen. Dit zorgt ervoor dat er condens ontstaat in de verpakking, wat leidt tot ijsvorming en vochtproblemen bij het ontdooien. Het vocht kan de textuur van het brood aantasten, waardoor het klef en minder smakelijk wordt. Laat brood daarom altijd volledig afkoelen voordat je het invriest.

3. Te veel broden tegelijk invriezen

Het is verleidelijk om meerdere broden tegelijk in te vriezen, maar dit kan leiden tot ongelijke bevriezing. Als broden tegen elkaar aan liggen, kan de kou niet overal goed doordringen, waardoor sommige delen van het brood minder goed ingevroren worden en sneller uitdrogen. Vries liever kleinere porties in en zorg dat er voldoende ruimte tussen zit.

4. Brood twee keer invriezen

Brood dat eenmaal is ontdooid, kun je beter niet opnieuw invriezen. Hoewel het technisch gezien niet gevaarlijk is voor de gezondheid, gaat de kwaliteit van het brood sterk achteruit bij een tweede keer invriezen. De korst verliest zijn knapperigheid en het kruim wordt droger en minder smakelijk.

5. Verkeerde soorten brood invriezen

Niet alle soorten brood zijn geschikt om in te vriezen. Vooral broden met een krokante korst, zoals baguettes of pistolets, verliezen hun textuur na het ontdooien. De korst wordt vaak slap en taai, zelfs als je ze opnieuw opwarmt in de oven. Ook meergranenbroden kunnen door hun losse structuur na ontdooien gaan brokkelen.

6. Brood in de koelkast bewaren

Hoewel dit geen fout is die direct met invriezen te maken heeft, denken veel mensen dat ze brood langer vers kunnen houden door het in de koelkast te bewaren. Dit is echter een slecht idee: bij temperaturen tussen -5°C en +5°C veroudert brood juist sneller omdat zetmeel kristalliseert, waardoor het uitdroogt.

Hoe kun je dan wel goed invriezen?

Om je brood zo goed mogelijk te bewaren in de vriezer, volg je deze tips: