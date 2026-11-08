Je hebt deze week gelezen dat gas goedkoper wordt en wilt nu een nieuw contract afsluiten. Als nieuwe klant betaal je volgens Energievergelijk.nl gemiddeld €1,84 per kuub, inclusief energiebelasting en btw. Een Duitser die nu overstapt, betaalt omgerekend ongeveer €1,37 en een Belg ongeveer €1,05. Het gas is hetzelfde en komt van dezelfde Europese beurs.

Het verschil zit bijna helemaal in de belasting.

De daling scheelt gemiddeld 2,4 cent

In de maandelijkse prijsmeting van Energievergelijk.nl kostte een nieuw gascontract op 2 november gemiddeld €1,864 per kuub. Op 7 november gaf de site een gemiddelde van €1,840. Na een week vol berichten over dalende prijzen is de gemiddelde kuub dus 2,4 cent goedkoper. Energievergelijker.nl kijkt naar andere contracten en kwam op 7 november uit op gemiddeld €1,79.

Een Belgische kuub is niet hetzelfde als een Nederlandse

Een kuub gas bevat niet in elk land evenveel energie. Daarom vergelijkt Energievergelijk.nl prijzen per kilowattuur en rekent die om met de factor die ook op je jaarnota staat: 9,769 kWh per Nederlandse kuub. Wij hebben de buurlanden op dezelfde manier omgerekend.

Volgens de Belgische vergelijker CallMePower kost gas in België gemiddeld 10,70 cent per kWh. Dat is het gemiddelde van 70 contracten in Vlaanderen. Op Belgische sites zie je dat terug als €1,24 per kuub, maar daarbij gaat het om een Belgische kuub. Een Nederlandse kuub komt op ongeveer €1,05. In Duitsland betalen nieuwe klanten volgens Verivox rond 14 cent per kWh. Volgens LichtBlick ligt het gemiddelde lager, op 12,60 cent.

Nederland: 18,8 cent per kWh, dus €1,84 per kuub

Duitsland (Verivox): 14 cent per kWh, dus ongeveer €1,37 per kuub

Duitsland (LichtBlick): 12,60 cent per kWh, dus ongeveer €1,23 per kuub

België: 10,70 cent per kWh, dus ongeveer €1,05 per kuub

Op de beurs kost het gas overal ongeveer hetzelfde

Leveranciers kopen hun gas in op de groothandelsmarkt. De Europese TTF-prijs sloot op 4 november op €88,08 per megawattuur. Dat is ongeveer 86 cent per kuub, zonder belasting. De Belgische beurs ZTP stond volgens CallMePower op €85,76, en de TTF is de graadmeter voor heel Noordwest-Europa. De daling van deze week geldt dus voor alle drie de landen.

Hier gaat 92 cent per kuub naar de staat

Van de €1,864 die een nieuwe klant op 2 november betaalde, was volgens Energievergelijk.nl €0,92 belasting: €0,60 energiebelasting en €0,32 btw. Voor het gas zelf, de inkoop en de marge van de leverancier blijft zo'n 94 cent over. Sinds 2023 is de energiebelasting op gas, met btw, 13 cent per kuub gestegen. Volgens Energievergelijk.nl is dat beleid: sinds het Klimaatakkoord van 2019 verschuift de overheid belasting van stroom naar gas.

In Duitsland is de gasbelasting 0,55 cent per kWh, omgerekend ruim 5 cent per kuub. Daar komt een CO2-prijs bij die bij €65 per ton neerkomt op 1,179 cent per kWh, omgerekend ruim 11 cent per kuub. De btw is 19 procent, in Nederland 21. In België vormen de heffingen volgens CallMePower gemiddeld 12 procent van de gasprijs.

Alleen de Nederlandse energiebelasting is per kuub al ruim drie keer zo hoog als de Duitse gasbelasting en CO2-prijs bij elkaar.

Bij 900 kuub scheelt het ruim €700 met België

Energievergelijk.nl rekent in zijn voorbeelden met een verbruik van 900 kuub per jaar. Met de prijzen hierboven betaal je dan alleen voor het gas:

Nederland: €1.656

Duitsland (Verivox): ongeveer €1.231, dus €425 minder

België: ongeveer €941, dus €715 minder

Zie deze bedragen als een indicatie. Elk land meet op een andere manier. In het Duitse gemiddelde van Verivox zit het vaste jaarbedrag al verwerkt. Op het Nederlandse gemiddelde komen nog vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Als die vergelijking ergens scheef is, dan is dat eerder in het voordeel van Nederland.

En de stroom?

Met stroom ligt het andersom. In augustus betaalde een Belgisch huishouden volgens de Household Energy Price Index 39,29 cent per kWh, tegen 26,65 cent in Nederland. Heb je een warmtepomp of kook je elektrisch, dan is het voordeel van de Belg dus kleiner dan het bij gas lijkt.

De belasting is bij elke leverancier even hoog, dus aan die 92 cent per kuub verander je niets. Op de rest kun je wel besparen. Volgens Energievergelijk.nl lag er op 2 november €850 per jaar tussen het goedkoopste en het duurste contract voor hetzelfde verbruik.