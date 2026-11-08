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Minister meldt Europese rol bij overleg Rusland en Oekraïne

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Ook Europa is komende week vertegenwoordigd bij het overleg in Abu Dhabi over de oorlog in Oekraïne. Dat verklaarde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot op de radio.
Barrot zei bij RTL dat Europeanen goed vertegenwoordigd zullen zijn. "Frankrijk zal in Abu Dhabi aanwezig zijn om deel te nemen aan deze gesprekken", stelde hij. De minister zei niet wie namens Frankrijk naar de Golfstaat gaat.
In Abu Dhabi staat dinsdag en woensdag vredesoverleg gepland met Rusland en Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar een bemiddelende rol.
Inhoudelijke onderhandelingen
Rusland maakte eerder bekend een zwaardere delegatie te sturen dan bij eerdere gespreksrondes. Dat werd gezien als een signaal dat het land mogelijk bereid is tot meer inhoudelijke onderhandelingen.
De Russische delegatie bestaat onder meer uit onderministers, een hoge militair en de chef van de militaire inlichtingendienst. Kremlin-adviseur Vladimir Medinski voert het team aan.
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