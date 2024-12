‘Trump van Zuid-Amerika' houdt zich aan zijn beloften: inflatie ingeperkt en sociale ellende enorm, maar hoge approval rate

Sinds Javier Milei, vaak de ‘Trump van Zuid-Amerika’ genoemd, vorig jaar het presidentschap van Argentinië overnam, regeert hij met ijzeren hand en leeft hij zijn beloften grotendeels na. Hij draaide de geldkraan van de overheid dicht, zette het land op een dollareconomie, en hakte rigoureus in de begroting.

Het gevolg: de sociale ellende is niet te overzien, de economie holt achteruit en de vakbonden staan op hun achterste benen, aldus beleggingsadviseur Arend Jan Kamp. Maar Milei pakt wél de inflatie aan: “Van meer dan 100 procent een jaar geleden naar 30 à 40 procent”, zegt hij tegen BNR.

Populair

Milei lijkt een simpele regel te volgen: als het geld kost, wordt het afgeschaft. En toch staat zijn approval rate onder het volk op een verrassend hoge 60 procent. “Dat zou je eigenlijk niet verwachten als er ook zo veel ellende wordt aangericht”, legt Kamp uit. Blijkbaar zien Argentijnen wel brood in zijn harde aanpak. “De markten zijn blij dat Milei de inflatie de oorlog heeft verklaard en de staatsuitgaven terugbrengt, waardoor de munt kan stabiliseren.”

Speculatie

De markten zijn erg terughoudend met het uitlenen van geld en de rentetarieven zijn dan ook bizar hoog in Argentinië, een land dat deze eeuw al drie keer failliet ging. “Waarschijnlijk speculeren beleggers erop dat het vanzelf economisch beter gaat als hij dit beleid kan aanhouden. Daar gaan bedrijven van profiteren”, vertelt Kamp.

Kansen

Met een beurs die 100 procent in dollarwaarde is gestegen, ziet marktanalist Jean-Paul van Oudheusden financiële kansen. “Het is allemaal niet zonder risico, maar zo’n koerssprong komt ook tot stand doordat de verwachtingen gewoon heel laag waren: Milei begon op een moment dat mensen dachten dat het nooit meer goed kwam, maar hij krijgt nu toch de bevolking mee, zodat ze niet volgende week weer de straat op gaan.”

Valuta

Toch ziet Kamp weinig reden om bedrijven aan te raden in Argentinië te investeren. Zelf moet hij er niet aan denken. “Ik zit altijd met valuta. Dat heb je ook met India, China en andere emerging markets: het zijn vaak hele mooie beurzen waar je verlekkerd naar kijkt, maar dan zie je vaak dat de valuta heel slecht is. Milei schakelt niet voor niets over op de dollar: er was gewoon nul vertrouwen van de markt in de peso.”

Bron: BNR