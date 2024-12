Omwonenden Schiphol gaan aangifte doen om geluidsoverlast

AMSTERDAM (ANP) - Een aantal omwonenden van Schiphol gaat aangifte doen tegen de luchthaven. Zij vinden dat de onophoudelijke nachtelijke geluidsoverlast neerkomt op mishandeling. Hun advocaat, Bénédicte Ficq, bevestigt maandag berichtgeving in het AD over de voorgenomen aangifte.

Behalve tegen de luchthaven Schiphol is de aangifte ook gericht tegen vliegmaatschappijen KLM en Transavia en de Nederlandse staat, als grootste aandeelhouder van Schiphol.

Volgens Ficq kan van mishandeling sprake zijn als er geestelijk en lichamelijk letsel wordt toegebracht. Stelselmatige ernstige slaapverstoring kan hiertoe leiden.

Geluidshinder

De luchthaven houdt zich niet aan de regels, meent de advocaat, die onder meer wijst op het oordeel van de rechtbank in Den Haag in de rechtszaak die Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) heeft aangespannen tegen de Staat. De rechter bepaalde in maart in die zaak dat de overheid de rechten van omwonenden van Schiphol niet genoeg heeft beschermd door regels over geluidshinder niet te handhaven. De Staat is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Het is nog niet bekend hoeveel omwonenden zich achter de aangifte zullen scharen. Er zijn momenteel vier aangevers, plus RBV, die de belangen van duizenden mensen behartigt. De verwachting is dat dit aantal zal groeien. De aangifte is nog niet definitief. "De aangeklede aangifte zal in februari worden ingediend bij het functioneel parket van het Openbaar Ministerie", zegt Ficq.