Libanon: dode en gewonde militairen door Israëlische luchtaanval

BEIROET (ANP/AFP) - Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een burger omgekomen en zijn vier militairen gewond geraakt, meldt het Libanese leger. In een verklaring meldt het Libanese leger dat de aanval was gericht op een auto bij een checkpoint.

Op 27 november is het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah ingegaan, maar beide partijen beschuldigen elkaar ervan deze geregeld te schenden. Sindsdien waarschuwt Israël Libanezen regelmatig om grensgebieden te vermijden. Volgens afspraak moeten beide legers zich binnen zestig dagen terugtrekken uit Zuid-Libanon.

In een jaar tijd zijn ruim 4000 mensen overleden, onder wie 316 kinderen, meldde de Libanese gezondheidsminister Firass Abiad woensdag.