Trump verlaagt importheffing licht in handelsdeal met Filipijnen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een handelsdeal bereikt met de Filipijnen. Daarbij wordt de Amerikaanse importheffing op de export van het Aziatische land verlaagd van 20 naar 19 procent, heeft president Donald Trump laten weten.

"De Filipijnen gaan een OPEN MARKT aan met de Verenigde Staten, met NUL tarieven. De Filipijnen zullen een tarief van 19 procent betalen. Daarnaast zullen we militair samenwerken", schreef Trump dinsdag op sociale media. Hij maakte de deal bekend kort na een ontmoeting met de Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. in Washington.

In april stelde Trump de Filipijnen nog een tarief van 17 procent in het vooruitzicht. Onlangs verhoogde hij dat in een brief naar een tarief van 20 procent dat op 1 augustus zou ingaan. Daarmee leek hij de druk te willen opvoeren om alsnog een handelsdeal te sluiten.

Ook andere handelspartners, waaronder de Europese Unie, hebben nog tot 1 augustus om te proberen een overeenkomst te sluiten met de VS.