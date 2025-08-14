ECONOMIE
Trump versoepelt regels voor commerciële ruimtevaart

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 6:10
anp140825033 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een decreet ondertekend om de regels voor commerciële raketlanceringen te versoepelen. Het besluit moet het voor bedrijven als SpaceX van Elon Musk en andere private ruimtevaartfirma's makkelijker maken om raketten te lanceren.
De maatregel draagt het ministerie van Transport op om milieuonderzoeken voor lanceervergunningen te schrappen of te versnellen, en om "verouderde, dubbele of te strikte regels" voor lanceer- en terugkeervoertuigen af te schaffen. Volgens Trump ontmoedigen inefficiënte vergunningstrajecten investeringen en innovatie en krijgen gevestigde bedrijven hierdoor een voordeel boven nieuwkomers.
SpaceX wordt in het besluit niet bij naam genoemd, maar is met afstand de actiefste speler op de Amerikaanse markt en zou volgens kenners het meest profiteren. Musk klaagde eerder dat milieueffectrapportages en onderzoeken na mislukte tests de ontwikkeling van de nieuwe Starship-raket in Texas vertragen.
