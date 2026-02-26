Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

In het enorme dossier dat het Amerikaanse ministerie van Justitie openbaar heeft gemaakt, ontbreken tientallen pagina’s over een vrouw die Donald Trump beschuldigt van verkrachting toen zij minderjarig was. Dat schrijft The New York Times na bestudering van de documenten en de bijbehorende index.​

dat Epstein haar als tiener herhaaldelijk misbruikte en haar in de jaren tachtig aan Trump voorstelde, die haar vervolgens in een gewelddadige encounter zou hebben aangevallen toen zij 13 tot 15 jaar oud was. De aantijging is nooit geverifieerd en past in een bredere stroom van vaak onbewezen claims rond bekende mannen in de miljoenen vrijgegeven pagina’s.​ De vrouw meldde zich in 2019, kort na de arrestatie van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens een FBI‑samenvatting zegt zeDe aantijging is nooit geverifieerd en past in een bredere stroom van vaak onbewezen claims rond bekende mannen in de miljoenen vrijgegeven pagina’s.​

Cruciaal is wat ontbreekt. Uit de index blijkt dat de FBI vier keer met de vrouw sprak en van elk gesprek een memo maakte, plus onderliggende interviewnotities. In de openbaar gemaakte set zit slechts één memo – die vooral over Epstein gaat. De drie andere samenvattingen én de ruwe aantekeningen zijn spoorloos, terwijl vergelijkbaar materiaal over andere getuigen wél is gepubliceerd. Een analyse van de serienummers wijst op meer dan vijftig ontbrekende pagina’s rond haar verklaringen.​

Dat wringt extra omdat juist Trump zelf in 2025 de “Epstein Files Transparency Act” ondertekende, een wet die het ministerie verplicht vrijwel alle Epstein‑stukken te publiceren. Die wet staat redactie toe bij lopend onderzoek en ter bescherming van slachtoffers, maar verbiedt expliciet het achterhouden van stukken uit schaamte, reputatieschade of politieke gevoeligheid.​

mogelijke doofpot en kondigt een eigen onderzoek aan. De regering‑Trump houdt vol dat alle claims “sensationalistisch, ongefundeerd en vals” zijn en wijst erop dat de president “volledig is vrijgepleit van alles wat met Epstein te maken heeft”.​ Democratisch Afgevaardigde Robert Garcia , de belangrijkste Democraat in de toezichtcommissie van het Huis, spreekt inmiddels hardop over eenen kondigt een eigen onderzoek aan. De regering‑Trump houdt vol dat alle claims “sensationalistisch, ongefundeerd en vals” zijn en wijst erop dat de president “volledig is vrijgepleit van alles wat met Epstein te maken heeft”.​

De kernvraag blijft daardoor niet alleen wat er in de verdwenen memos staat, maar ook wat het zegt over de staat van de Amerikaanse rechtsstaat als uitgerekend in een transparantiewet de meest politiek gevoelige pagina’s onvindbaar zijn.