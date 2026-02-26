Ruzie in BBB gaat verder

De spanningen binnen BBB nemen verder toe nu prominente leden een snelle extra ledenvergadering eisen over het leiderschap van de partij.[

In een kritische brief aan het bestuur vragen onder meer oud-Kamerlid Claudia van Zanten, voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman en senator Robert van Gasteren om de Algemene Ledenvergadering van 27 maart naar voren te halen, zodat leden zich kunnen uitspreken over de chaotische wisseling aan de top. Aanleiding is het besluit van het bestuur om Henk Vermeer tot fractievoorzitter én partijleider te maken, terwijl eerder was afgesproken dat Mona Keijzer die rol zou vervullen. Keijzer kondigde daarop haar vertrek en afsplitsing aan, waarna een openlijke ruzie en moddergevecht binnen BBB losbarstte.

De briefschrijvers benadrukken dat het partijleiderschap niet automatisch voortvloeit uit het fractievoorzitterschap en dat de keuze aan de leden had moeten worden voorgelegd, zoals volgens hen past bij een democratische ledenpartij. Zij willen dat niet alleen een select groepje prominenten met het bestuur spreekt, maar dat alle geïnteresseerde leden bij de discussie over de koers en het leiderschap worden betrokken. Het bestuur heeft de opstellers van de brief inmiddels uitgenodigd voor een gesprek op het partijkantoor in Deventer, maar het is nog onduidelijk of dit leidt tot een vervroegde ledenvergadering en mogelijke koerswijziging.