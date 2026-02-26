Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Een eindigde voor De Britse ondernemer Andrew Alty kon zijn ogen niet geloven toen hij de post openmaakte na een onbezorgde familievakantie in Marokko . Hij kreeg een telefoonrekening van 42.000 pond (ruim 48.000 euro) voor de kiezen, veroorzaakt door zijn TikTokkende dochter.

Alty sloot via zijn gordijnenbedrijf in Manchester een mobiel contract af bij provider O2. Wat hij niet doorhad: buiten Europa gold er onbeperkte dataroaming voor zijn familiebundel. En dat liep volledig uit de hand tijdens de vakantie in Marokko.

Ondenkbaar

Bij thuiskomst wachtte hem een koude douche. Eerst viel een rekening van 22.000 pond op de deurmat. “Het is ondenkbaar dat ze dit kunnen vragen”, zegt hij tegen The Telegraph. “Ze hebben geen enkele moeite gedaan om ons te informeren en hebben de kosten gewoon laten oplopen. Ik snap niet hoe ze verwachten dat een klein bedrijf zo’n rekening kan betalen.”

Aanvankelijk dacht Alty dat het om een fout ging. Hij probeerde contact op te nemen met O2, maar kreeg geen gehoor. Kort daarna viel er nóg een rekening op de mat: opnieuw 22.000 pond.

TikTok

Zijn dochter bleek tijdens de vakantie maar liefst acht uur onafgebroken op TikTok te hebben gescrold. Sinds de Brexit hebben Britten geen recht meer op gratis EU-roaming. Veel providers bieden dat binnen Europa nog wel aan, maar daarbuiten, zoals in Marokko, kunnen de kosten razendsnel oplopen. Zeker zonder datalimiet. En die had Alty dus niet.

’Het is absurd’

De torenhoge rekening bracht zijn bedrijf op de rand van faillissement. Uiteindelijk besloot de winkelketen waar het contract was afgesloten, nadat The Telegraph het verhaal had opgepikt en vragen begon te stellen, de kosten kwijt te schelden.

De ondernemer is er goed ziek van. “Het heeft de afgelopen twee maanden een enorm deel van mijn leven in beslag genomen. Het is absurd”, aldus Alty. “De klantenserviceteams zijn niet behulpzaam geweest, de telefoongesprekken eindigden alleen maar in frustratie en wanhoop.”