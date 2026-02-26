Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

Jimmy Geduld, bij het grote publiek bekend als Arthur Peters uit Goede Tijden, Slechte Tijden, staat opnieuw in het beklaagdenbankje. De acteur wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het vervalsen van medische recepten. Volgens justitie zou hij zich tussen februari en september 2024 schuldig hebben gemaakt aan een geraffineerde vorm van fraude.

De beschuldigingen liegen er niet om. Geduld zou recepten op naam van een psychiater hebben aangepast of volledig hebben nagemaakt, inclusief vervalste data en handtekeningen. Vervolgens zouden de documenten bij diverse apotheken zijn ingediend om medicijnen te verkrijgen. Vandaag moet hij bij de politierechter uitleg geven over zijn handelwijze.

Weer voor de rechter

Het is niet de eerste juridische hobbel voor de acteur. Eerder dit jaar trof hij de rechtbank al in een conflict met zijn voormalige werkgever, verslavingskliniek Vida Addiction Care. Geduld verzette zich tegen zijn ontslag en eiste doorbetaling van 70 procent van zijn loon, omdat hij door persoonlijke en medische omstandigheden niet in staat zou zijn geweest om te werken. De rechter wees zijn verzoek echter af en veroordeelde hem bovendien tot betaling van de proceskosten.

De ironie is schrijnend. Jarenlang trad Geduld op als deskundige in het RTL-programma Verslaafd! waar hij deelnemers streng maar betrokken toesprak. In 2015 gaf hij publiekelijk advies aan Ferry Doedens, die destijds worstelde met een cocaïneverslaving. Zoek steun, kies voor structuur en aanvaard hulp, luidde zijn boodschap.

Nu lijkt de hulpverlener zelf verdwaald. Terwijl Doedens recent openheid gaf over zijn strijd in de documentaire Ferry Lost, wacht Geduld een onzekere uitkomst in zijn eigen, weinig glamoureuze hoofdstuk.