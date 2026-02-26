Hoe gezond is sla?

Het is een bijgerecht, een hoofdmaaltijd, een hamburger topper, een sandwich wrap en nog veel meer. Sla voegt niet alleen kleur en knapperigheid toe aan uw maaltijden - deze groene bladgroente is ook goed voor u.

Is sla gezond?

Ja, sla kan een gezond onderdeel van uw eetplan zijn. "Mensen onderschatten vaak de voedingswaarde van sla," zegt diëtist Susan Campbell . "Maar als bladgroen is het net zo goed voor u als boerenkool of spinazie." En omdat u sla waarschijnlijk rauw eet, krijgt u de meeste voedingsstoffen binnen, omdat rauwe groenten meer voedingsstoffen bevatten dan gekookte.

Hoe kan sla uw gezondheid bevorderen?

Sla is al sinds de oudheid een gezond onderdeel van de maaltijden. Egyptenaren van duizenden jaren geleden erkenden de gezondheidsvoordelen van sla en kweekten het in hun tuinen. Meer van deze groene bladgroente eten heeft verschillende voordelen voor de gezondheid:

1. Een goede bron van vitaminen en voedingsstoffen

Eén kopje versnipperde slabladeren (elk type) bevat ongeveer:

5 tot 10 calorieën.

1 tot 2 gram koolhydraten.

0 gram cholesterol.

0 gram vet.

0,5 tot 1 gram vezels.

Wat voedingsstoffen betreft, bevat een portie sla (elk type) tot:

40 microgram foliumzuur (10% van uw dagelijkse waarde, of DV).

205 microgram vitamine A (23% van de DV).

56 microgram vitamine K (47% van de DV).

Maar het is ook belangrijk om te weten dat niet alle sla gelijk is. Bijvoorbeeld, rode en groene bladsla overtreffen ijsbergsla op het gebied van voeding, zegt Campbell. Deze kunnen zes tot 20 keer meer vitamine A, vitamine K en luteïne bevatten.

2. Beschermt uw ogen

Sla zit boordevol antioxidanten. Deze voedingschemicaliën beschermen u tegen vrije radicalen, die ontstekingen veroorzaken en kunnen bijdragen aan oogziekten, diabetes en andere chronische aandoeningen.

Sla bevat vooral veel:

Anthocyanen: Deze flavonoïde vernietigt vrije radicalen. Anthocyanen worden gevonden in rode bladsla. Het is het pigment dat de bladeren hun rode kleur geeft.

Carotenoïden: Carotenoïden omvatten luteïne en bètacaroteen. "Uw lichaam zet bètacaroteen om in vitamine A, die u nodig hebt voor een goed gezichtsvermogen en een gezond immuunsysteem," zegt Campbell.

Luteïne: Deze "oogvitamine" beschermt uw ogen tegen schade door de zon. Het kan ook maculadegeneratie voorkomen of vertragen, een oogziekte die gezichtsverlies veroorzaakt.

3. Helpt bij gewichtsverlies

Onderzoek toont aan dat het eten van een kleine maaltijdsalade vóór uw hoofdgerecht u kan helpen om u voller te voelen. Hierdoor eet u minder calorieën tijdens uw maaltijd. Bevindingen suggereren dat het beginnen van uw maaltijd met een salade kan leiden tot gewichtsverlies of u kan helpen een gezond gewicht te behouden.

4. Bouwt sterke botten, bloed en hersenen

De meeste slasoorten zijn uitstekende bronnen van vitamine K. "Uw lichaam heeft vitamine K nodig om sterke botten op te bouwen en uw bloed te laten stollen," zegt Campbell.

Een portie van één kop botersla, losse sla of Romeinse sla bevat meer dan 20% van de dagelijkse waarde die voor volwassenen wordt aanbevolen.

IJsbergsla levert 10% tot 19% van de aanbevolen dagelijkse waarde aan vitamine K.

Vitamine K kan samen met luteïne en folaat (vitamine B9) ook geheugenverlies helpen voorkomen. Uit een onderzoek uit 2018 bleek dat een dagelijkse portie groene bladgroenten het geheugen verbeterde bij mensen die ouder werden.

5. Houdt u gehydrateerd

Maar liefst 95% van het gewicht van sla bestaat uit water. Dus als u sla eet, lest u ook uw dorst. En door het hoge watergehalte bent u sneller vol, waardoor u minder honger hebt en niet te veel eet.