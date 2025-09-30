ECONOMIE
Trump voert importheffingen op hout en meubels in

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 6:24
anp300925039 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in op hout- en meubelproducten, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Vanaf 14 oktober geldt een tarief van 10 procent op geïmporteerd hout en 25 procent op keuken- en badkamermeubels en gestoffeerde meubels.
Volgens Trump ondermijnen de importen de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Een wet uit 1974 geeft hem de bevoegdheid tarieven op te leggen om veiligheidsredenen.
Trump dreigt meerdere heffingen vanaf volgend jaar verder te verhogen voor landen die geen akkoord bereiken met Washington.
Volgens het Witte Huis verzwakken hout- en meubelimporten de Amerikaanse economie, bedreigen ze de werkgelegenheid in houtzagerijen en verstoren ze de toeleveringsketens. Trump benadrukte dat hout essentieel is voor defensie en infrastructuur: het wordt onder meer gebruikt voor munitieopslag, wapentransport en onderdelen van raketafweersystemen.
