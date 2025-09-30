Al meer nieuwe campers dan in 2024

DEN HAAG (ANP) - Er zijn in de eerste negen maanden van 2025 meer nieuwe campers verkocht dan in heel 2024, melden brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Tot medio september van dit jaar ging het om 2558 nieuwe campers, tegenover 2465 campers in heel 2024.

Er stonden op 1 september een recordaantal van 633.802 caravans en campers in Nederland geregistreerd. Dat zijn er bijna 12.000 meer dan een jaar geleden.

De belangenorganisaties stellen dat het aantal verkochte caravans ook in de lift zit. Er werden tot halverwege september 6174 nieuwe caravans geregistreerd.

'Nederland caravanland'

"Met deze cijfers wordt de status van Nederland als typisch caravanland nogmaals benadrukt", aldus KCI-voorzitter Roel Reineman. "Nergens anders in Europa stijgen de verkoopcijfers, maar voor Nederlandse kampeerders blijft de caravan favoriet."

De vraag naar tweedehands caravans en campers is nagenoeg gelijkgebleven.