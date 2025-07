Trump wil dat Britten meer olie winnen uit Noordzee

TURNBERRY (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft er bij de Britse premier Keir Starmer op aangedrongen meer olie uit de Noordzee te winnen. Ook uitte Trump tijdens zijn vijfdaagse bezoek aan zijn Turnberry-golfresort in Schotland kritiek op de hoge Britse belastingen op fossiele brandstoffen.

"Noordzeeolie is een SCHATKIST voor het Verenigd Koninkrijk. De belastingen zijn echter zo hoog dat het onzin is", schreef Trump dinsdag op zijn platform Truth Social. "Ze hebben in feite tegen boorbedrijven en oliemaatschappijen gezegd: 'We willen jullie niet.' Stimuleer de boorbedrijven, SNEL. EEN ENORM FORTUIN TE VERDIENEN voor het VK, en veel lagere energiekosten voor de mensen!"

Naast belastingverlagingen suggereerde Trump ook dat Starmer de immigratie moet beperken en de criminaliteit in het Verenigd Koninkrijk moet stoppen als hij populist Nigel Farage wil verslaan bij de volgende algemene verkiezingen.