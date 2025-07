Partij voor de Dieren probeert afschot wolf Utrecht te voorkomen

UTRECHT (ANP) - Hoewel de provincie Utrecht van de rechter toestemming heeft gekregen om een wolf op de Utrechtse Heuvelrug af te schieten, legt de Partij voor de Dieren zich daar niet bij neer. De fractie in de Provinciale Staten heeft na recent vrijgekomen beeldmateriaal van de betreffende wolf vragen gesteld aan het college. "Een zorgvuldig bestuur zou nu een pas op de plaats maken, de vergunning opschorten en eerst goed kijken of alle aannames wel kloppen", zegt Statenlid Jesseka Batteau.

Op het filmpje is te zien dat een wolf, vermoedelijk wolf 'Bram' die de provincie wil laten afschieten, met drie welpen over landgoed Den Treek loopt. "Er lijkt sprake te zijn van hechting en een afhankelijkheidsrelatie", aldus Batteau. Ze wil weten of de welpen wel kunnen overleven zonder hun vader. "We roepen de provincie op het zware middel van afschot te heroverwegen, met name omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de impact daarvan op de roedel, maar ook op de veiligheid van bezoekers."