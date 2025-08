Trump wil hoofd statistiekbureau ontslaan na slechte banencijfers

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil het hoofd van het statistiekbureau van het ministerie van Arbeid laten ontslaan. Op zijn socialemediaplatform Truth Social meldde hij vrijdag deze opdracht te hebben gegeven.

De aankondiging volgt op het banenrapport van het Bureau of Labor Statistics eerder op de dag. Daaruit kwam naar voren dat de banengroei in de Verenigde Staten in juli veel lager uitviel dan verwacht. Ook de cijfers over mei en juni werden fors naar beneden bijgesteld.

Trump beschuldigt Erika McEntarfer ervan cijfers te hebben gemanipuleerd om politieke redenen. "Ik heb mijn team opgedragen deze politieke benoeming van Biden ONMIDDELLIJK te ontslaan. Ze zal worden vervangen door iemand die veel bekwamer en gekwalificeerder is", schreef hij.

McEntarfer werd in 2023 door toenmalig president Joe Biden voorgedragen als hoofd van het bureau en ze werd in het jaar daarna bevestigd door de Senaat.