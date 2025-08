Tesla moet honderden miljoenen betalen om dodelijk ongeluk in VS

MIAMI (ANP/BLOOMBERG) - Tesla moet een schadevergoeding van 329 miljoen dollar betalen, omgerekend zo'n 285 miljoen euro, vanwege een ongeluk in 2019 met Tesla's rijhulpsysteem Autopilot. Daarbij kwam een jonge vrouw om het leven en raakte haar vriend zwaargewond.

Een woordvoerder van de slachtoffers meldde dat een jury in de federale rechtbank in Miami heeft geoordeeld dat de autofabrikant deels schuldig is aan de botsing. Een Tesla Model S botste op de geparkeerde Chevrolet van het stel, terwijl zij ernaast stonden. De Tesla-auto negeerde een stopbord.

Tesla vindt dat de bestuurder volledig schuldig was omdat hij was afgeleid. Het bedrijf wil in beroep gaan tegen de uitspraak. "Het vonnis van vandaag is onjuist. Het brengt de inspanningen van Tesla en de hele sector om levensreddende technologie te ontwikkelen en te implementeren in gevaar", meldt het bedrijf.

Onlangs trof Tesla nog een schikking in een zaak over een ongeluk waarbij de bestuurder van een Tesla Model 3 omkwam.