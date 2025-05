Trump wil met Xi praten over heffingen na beschuldiging over deal

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping praten om hun meningsverschillen over handel en importheffingen op te lossen. Dit heeft hij vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis, waarbij ook Tesla-topman Elon Musk aanwezig was.

"Ik weet zeker dat ik met president Xi zal spreken, en hopelijk komen we daar uit", zei Trump. Eerder vrijdag beschuldigde hij China nog van het schenden van hun overeenkomst over het verlagen van elkaars importheffingen. "China heeft, wellicht niet verrassend voor sommigen, de overeenkomst met ons VOLLEDIG GESCHONDEN", schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij meldde niet hoe China de afspraken niet zou zijn nagekomen.

Eerder deze maand spraken de twee landen af dat China de heffing op Amerikaanse goederen verlaagt naar 10 procent. De VS hebben de heffing op Chinese goederen teruggebracht naar 30 procent.