New York Times: "Ooggetuige onthult vriendschap Trump en Epstein veel hechter dan gedacht"

Donald Trump heeft Jeffrey Epstein amper gekend zegt hij. Dat klopt natuurlijk niet. The New York Times praat met Mia Farmer die beide enge mannen in 1996 en opnieuw in 2006 angaf bij de FBI (waar uiteraard niks gebeurde met haar aangifte).

Maria Farmer zegt dat ze in 1996 en 2006 aan de FBI vertelde over een ontmoeting die ze verontrustend vond met Donald Trump, en over hoe close hij was met Jeffrey Epstein.

Farmer: “Toen ik mijn zorgen besprak met de New Yorkse politie en later met de FBI, heb ik hen gevraagd breder te kijken naar de mensen rondom Epstein, waaronder Donald Trump. Die boodschap heb ik bij een tweede FBI-interview in 2006 herhaald.” .

Farmer zegt: “Ik heb geen bewijs gezien dat de vrienden van Epstein strafbare feiten hebben gepleegd, maar ik schrok van het patroon waarin Epstein meisjes en jonge vrouwen opzocht terwijl hij vriendschappen sloot met bekende mensen, zoals Trump en Bill Clinton.” .

Ze zegt dat ze zich nog steeds afvraagt wat justitie met haar klachten uit 1996 en 2006 heeft gedaan. Farmer: “Ik heb me vooral afgevraagd of de federale autoriteiten iets hebben gedaan met mijn zorgen over Trump. Ik heb zijn naam beide keren genoemd, niet alleen omdat hij zo nauw met Epstein omging, maar ook vanwege een ontmoeting die ik met Trump had in Epsteins kantoor in New York.” .

Over de ontmoeting in 1995: “Epstein belde me laat op de avond naar zijn kantoor in Manhattan. Ik kwam aan in hardloopkleding. Trump kwam binnen in een pak en liep om me heen en keek naar mijn blote benen. Ik werd bang.” Daarna, herinnert ze zich, kwam Epstein binnen en zei tegen Trump: “Nee, nee. Ze is niet voor jou hier.”

Vervolgens verlieten beide mannen de kamer. Farmer zegt dat ze Trump hoorde zeggen dat hij dacht dat zij 16 jaar oud was. . Na deze ontmoeting zegt Farmer geen andere angstige of onaangename interacties met Trump te hebben gehad, en heeft ze hem niet ongepast zien gedragen naar meisjes of vrouwen. . Farmer: “Voordat ik naar de FBI ging, heb ik eerst met het zesde district van de New Yorkse politie gesproken. Zij gaven aan dat ik de FBI moest bellen.”

Context

Wat is er aan de hand met het Epstein-dossier?

Jeffrey Epstein was een rijke zakenman die jarenlang werd verdacht en veroordeeld voor het misbruiken van minderjarige meisjes. Zijn vriendenkring bestond uit machtige mensen — van politici tot beroemdheden. In Amerika zijn de speculaties over zijn contacten en geheime dossiers nog altijd groot nieuws. Wat is nu het verhaal rond Donald Trump, die mogelijk genoemd wordt in deze geheime bestanden?

Waarom gaat het nu plotseling over Trump?

Jarenlang kondigde Trump aan de de ondersteen boven zou komen over Epstein als hij de macht zou hebben. Die heeft hij niet. Nu zegt hij dat er niks te onthullen valt.

Wat zeggen de FBI-bestanden?

De FBI verzamelt gigantische dossiers in grote onderzoeken, zoals dat naar Epstein.

In zo’n dossier staan vaak honderden tips, vage verhalen en losse opmerkingen die nooit tot rechtszaken leiden.

Namen van beroemdheden of politici verschijnen snel, zelfs als ze geen verdachte zijn.

Het kan gaan om geruchten, verklaringen van getuigen of losse waarnemingen.

Is Trump ergens van beschuldigd?

Nee. Tot nu toe zijn er geen aanklachten of officiële onderzoeken waarin Donald Trump als verdachte geldt in de zaken rond Epstein. Hij wordt vooral genoemd omdat hij jarenlang bevriend was met Epstein, op feestjes gespot werd en genoemd staat in vluchtlogboeken. Maria Farmer vertelde de FBI simpelweg haar ervaring; ze heeft Trump nooit zien wangedragen richting meisjes.

Waarom blijft dit nieuws opspelen?

In een tijd van politieke strijd wordt alles wat Donald Trump raakt, breed uitgemeten.

Eerdere beloftes van openheid rond het Epstein-onderzoek werden niet nagekomen, waardoor de geruchten in leven blijven.

Bondgenoten en tegenstanders van Trump zoeken naar informatie die schadelijk kan zijn voor zijn imago.

Amerikaanse media en politici willen weten of het onderzoek (en eventuele namen) geheim wordt gehouden door de overheid.

Hoe onthult een FBI-dossier zulke verbanden?

Bij grote onderzoeken checkt de FBI allerlei tips — zelfs als daar niets van klopt. Personen kunnen genoemd staan zonder iets verkeerds te hebben gedaan. Af en toe worden die namen pas veel later bekend, bijvoorbeeld als er delen van zo’n dossier openbaar worden gemaakt.

Wat kunnen we leren van deze situatie?

Niet iedere naam in een politiedossier betekent automatisch schuld.

Grote zaken trekken vaak veel aandacht en speculatie, vooral als het invloedrijke mensen betreft.

Het is voor nu vooral onduidelijkheid en politieke spanning: niemand weet precies wat er in die honderden bladzijden FBI-bestand staat.

