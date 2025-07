Hier zijn 7 gedragingen die vaak voorkomen bij mensen zonder goede vrienden – en waarom daar (ook stilletjes) gevaar in schuilt

We denken bij vriendschap vaak aan samen lol maken, maar uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt: vriendschap is een onmiskenbare pijler voor onze mentale én fysieke gezondheid. Lange tijd was eenzaamheid vooral iets voor ouderen, maar sinds de coronapandemie voelt een recordaantal jongeren zich emotioneel alleen. De gevolgen? Die zijn groot: somberheid, stress, minder zelfvertrouwen én zelfs een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

Typische gedragingen van mensen zonder hechte vrienden

Experts noemen deze gedragingen het vaakst:

Vaak zijn deze gedragingen onbewust: wie langere tijd weinig vrienden heeft, ontwikkelt een soort zelfbeschermende barrière: ‘dan kan ik ook niet gekwetst worden’. Maar deze beschermingsmechanismen houden isolement én het gemis aan verbinding in stand.

Eenzaamheid: de stille pandemie onder jongeren

De cijfers zijn alarmerend: volgens recente metingen voelt 43% van de Nederlandse jongeren zich nu enigszins of sterk eenzaam. De kwaliteit van vriendschappen is belangrijker dan de kwantiteit, maar zelfs de aanwezigheid van één goede vriend(in) kan een wereld van verschil maken. Zonder die verbinding ontstaat al snel een gevoel van leegte, piekeren en – niet zelden – depressieve klachten.

Virtuele vriendschappen, fysieke afstand

De opkomst van sociale media lijkt het probleem eerder te verergeren dan op te lossen. Online vriendschappen vervangen zelden het diepgaande, fysieke contact dat nodig is voor écht hechte relaties. De Zwitserse psycholoog Thomas Spielmann waarschuwt: te veel tijd online maakt het steeds lastiger om emoties te herkennen en uit te spreken, laat staan om jezelf kwetsbaar op te stellen bij anderen.

De ‘mokita’: de waarheid die niemand uitspreekt

Is er in jouw familie of vriendengroep een onderwerp dat iedereen kent, maar niemand benoemt? In landen als Papoea-Nieuw-Guinea noemen ze dat een ‘mokita’: een onuitgesproken waarheid. Volgens psychologen werkt zoiets als een langzaam vergif. Praten we onze spanningen weg of houden we pijnlijke thema’s liever stil? Het antwoord bepaalt of een relatie hecht blijft – of geleidelijk afbrokkelt.