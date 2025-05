Trump zegt blij te zijn met vaart in handelsgesprekken EU

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt blij te zijn met de haast die de Europese Unie zou maken met handelsbesprekingen. Hij zei vorige week per 1 juni importheffingen van 50 procent te willen instellen voor producten uit de EU, maar stelde die maatregel vervolgens uit.

"Ik heb zojuist te horen gekregen dat de EU heeft gebeld om snel onderhandelingsdata in te plannen. Dat is een positieve gebeurtenis en ik hoop dat ze EINDELIJK, zoals mijn eis aan China is, de Europese naties openen voor handel met de Verenigde Staten van Amerika", schreef Trump op berichtenplatform Truth Social.

Trump beschuldigde de EU eerder van getreuzel bij handelsbesprekingen. Vanuit het Europees Parlement klonk juist het verwijt dat niet duidelijk is wat de Amerikanen willen. Na een telefoongesprek met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde Trump dit weekend de heffingen van 50 procent uit tot 9 juli.