Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

Als je een beetje bang bent voor honden (ze kunnen namelijk bijten) word je gezien als aanstelt. Maar het tegendeel is waar:

150.000 mensen door een hond gebeten. n Nederland worden jaarlijks ongeveer

Honden doden of bijten schapen dodelijk 1.440 en 4.560 schapen doden

In de meeste jaren wordt geen enkele hond vanwege zijn gedrag gedood.

Dit aantal is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door de Animal Science Group van de Universiteit Wageningen in opdracht van het ministerie van LNV, waarbij data werd verzameld over de periode 2006-2007. Nederland telt ongeveer 1,5 tot 1,9 miljoen honden, wat betekent dat ongeveer 18-20% van de Nederlandse huishoudens een of meerdere honden bezit

Van de 150.000 jaarlijkse bijtincidenten vereist ongeveer een derde medische behandeling, wat neerkomt op ongeveer 30.000 tot 50.000 mensen die naar een huisarts of spoedeisende hulp gaan. Meer specifiek tonen cijfers van VeiligheidNL aan dat jaarlijks ongeveer 1.800 slachtoffers op de Spoedeisende Hulp belanden na een hondenbeet, waarbij ongeveer 200 patiënten zo ernstig gewond raken dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Deze cijfers illustreren de variatie in ernst van bijtincidenten, van oppervlakkige krasjes tot levensbedreigende verwondingen.