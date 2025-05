Prijzenoorlog zet EV-markt op z'n kop, waarom stunt BYD met megakortingen?

De Chinese autobouwer BYD gooide maandag een knuppel in het hoenderhok van de elektrische automarkt door forse kortingen aan te kondigen op een reeks modellen. De beurskoers kreeg een klap en daalde sindsdien met meer dan 13%. Toch lijkt de strategie hen geen windeieren te leggen: BYD blijft stevig groeien en weet Tesla in Europa voorbij te streven.

De prijsverlagingen gelden voor 22 elektrische en plug-in hybrides uit de Dynasty- en Ocean-series en lopen op tot 30%, met uitschieters tot 34% korting op de Seal 07 DM-i. Met deze actie wil BYD onder meer de voorraden van oudere modellen verkleinen. Volgens analisten van Citi kunnen de kortingen de wekelijkse verkoopcijfers met 30 tot 40% opkrikken, al waarschuwen zij ook voor druk op de marges.

Gevoelig moment

De ingreep komt op een gevoelig moment: de Chinese economie hapert, de binnenlandse vraag naar EV’s stagneert en de spanningen met de VS nemen toe. Ook andere Chinese automerken zoals Geely, Great Wall Motor en Xpeng zagen hun aandelen dalen, uit vrees voor een prijzenoorlog die de hele sector kan raken.

Toch blijft BYD indrukwekkende groeicijfers neerzetten. In april verkocht het bedrijf 380.089 voertuigen op basis van nieuwe energie, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar. En belangrijker nog: voor het eerst verkocht BYD in Europa méér batterij-elektrische voertuigen dan Tesla. Met 7231 registraties was dat een stijging van maar liefst 169% op jaarbasis, terwijl Tesla juist veel terrein verliest.

De producent lijkt dan ook goed op weg om zijn doel van 5,5 miljoen verkochte voertuigen in 2025 te behalen. In het eerste kwartaal verkocht BYD al bijna 1 miljoen voertuigen en boekte het een winst van 9,15 miljard yuan (€1,11 miljard), met een gezonde winstmarge van 20%. Tesla kwam in dezelfde periode uit op $409 miljoen winst, bij een marge van 16%.

Internationale ambitie exclusief Amerika

In tegenstelling tot Tesla hoeft BYD zich minder zorgen te maken over Amerikaanse importheffingen: het merk levert geen personenauto’s aan de VS. In plaats daarvan richt het zich op markten als Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Bovendien bouwt BYD momenteel een fabriek in Hongarije om zijn positie in Europa te versterken.

Ook op technologisch vlak innoveert het bedrijf verder. BYD werkt met het DeepSeek R1 AI-model voor rijhulpsystemen, wat moet concurreren met Tesla’s veelbesproken Full Self-Driving-technologie – maar mogelijk tegen een lagere kostprijs.

BYD laat zich niet afremmen