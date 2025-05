Bijzondere ontdekking: je kunt aan de bomen zien of een vulkaan gaat uitbarsten

Stel je voor: een berg begint te rommelen, maar in plaats van rookpluimen of een trillende grond, zijn het boombladeren die als eerste alarm slaan. Bizar? Toch blijkt het echt zo te werken. Wetenschappers hebben ontdekt dat bomen in de buurt van actieve vulkanen groener worden als er een uitbarsting op komst is.

Wanneer magma zich naar de oppervlakte verplaatst, zoals vlak voor een uitbarsting, komt er meer koolstofdioxide vrij. Die extra CO₂ werkt als een soort plantenvoeding, waardoor bladeren groener worden. En die kleurverandering is meetbaar vanuit de ruimte, via de zogeheten NDVI (normalized difference vegetation index). Met andere woorden: satellieten kunnen zien dat er ‘iets’ gebeurt, nog voordat de vulkaan daadwerkelijk uitbarst.

Onderzoekers keken onder andere naar de Italiaanse vulkaan Etna en vonden daar een sterk verband tussen hogere CO₂-uitstoot en een intens groen bladerdek. Deze kleurpieken kwamen exact overeen met momenten waarop magma zich verplaatste in de berg. En dat gebeurde niet alleen dicht bij de krater, maar zelfs verder weg van de breuklijnen.

Van tropisch regenwoud tot de toekomst van de planeet

De vondst komt voort uit onderzoek van NASA en het Smithsonian, dat zich richt op vulkanen in Panama en Costa Rica. De ontdekking is ook interessant om te begrijpen hoe bomen omgaan met stijgende CO₂-niveaus. “We willen niet alleen vulkanische activiteit eerder opsporen, maar ook snappen hoe bomen in de toekomst reageren op een wereld vol CO₂”, zegt klimaatwetenschapper Josh Fisher.

Hoewel het bladsignaal niet op elke plek toepasbaar is, biedt het een veelbelovende, goedkope en toegankelijke manier om vulkaanuitbarstingen eerder te voorspellen. Dus de volgende keer dat je in een vulkanisch gebied bent en de bomen wel érg gezond ogen: misschien is het tijd om omhoog te kijken en weg te wezen.