Merz imiteert Trump en geeft kijkje achter de schermen: "Elk derde woord is 'great'"

Tijdens een conferentie in Berlijn klapte de Duitse bondskanselier Friedrich Merz uit de school over zijn gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump . Hij deelde een aantal smeuïge details met het publiek en waagde zich zelfs aan een ietwat houterige imitatie.

Merz had tot nu toe vier telefoongesprekken met Trump en die lieten volgens hem een duidelijk patroon zien: veel zelfverheerlijking, weinig inhoud. “Elk tweede of derde woord dat hij zegt is ‘great’”, vertelde Merz met een knipoog.

Great city

Tijdens één van die gesprekken feliciteerde hij Trump met de verkiezing van paus Leo XIV, een Amerikaan geboren in Chicago. Merz kon het niet laten om Trumps reactie na te bootsen: “Chicago is a great city”, zei hij grijnzend met een Amerikaans accent.

De bondskanselier liet weten dat de toon van het gesprek afhangt van wie er bij zijn. “Het hangt er een beetje van af of je alleen met hem spreekt, of er nog anderen bij zijn. Als je alleen met hem praat, dan is het smalltalk. Het belangrijkste is om niet te lang te praten en hém te laten praten”, legde Merz uit.

De Duitse regeringsleider gaf toe dat het beeld dat veel mensen van Trump hebben, grotendeels klopt: Er zijn volgens hem 'niet veel verschillen' tussen de man op televisie en de man aan de andere kant van de lijn.

Niet op de knieën voor Washington

Toch kwam Merz ook met een serieuze boodschap. Hoewel je je volgens hem moet aanpassen aan Trumps stijl, mag Europa zich niet wegcijferen. “Ook een flinke dosis zelfvertrouwen mag niet ontbreken in de gesprekken met Trump”, benadrukte hij. “We zijn geen smekelingen.”

Hij wees erop dat Europa een economische grootmacht is, met een markt van 500 miljoen consumenten. En dat moet volgens hem doorklinken in het diplomatieke contact met Washington.

Merz’ imitaties zorgden voor gelach in de zaal, maar zijn boodschap was duidelijk: omgaan met Trump vergt diplomatie, timing en een dikke huid.