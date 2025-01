Trump zegt 'Red TikTok' na offline gaan filmpjes-app in VS

WASHINGTON (ANP) - De aankomende president Donald Trump heeft gereageerd op het feit dat TikTok niet langer beschikbaar is in de Verenigde Staten. "RED TIKTOK!" postte hij zondag op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. TikTok besloot zaterdagavond de populaire filmpjesapp zelf uit de lucht te halen nadat een verbod dreigde.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vrijdag een wet in stand waardoor appstores de video-app zondag hadden moeten verwijderen, tenzij het Chinese moederbedrijf ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse bedrijfsonderdelen. Apple en Google hebben TikTok, zoals door de wet vereist, daarnaast ook uit hun appstores in de VS verwijderd. Bedrijven die in overtreding zijn, kunnen enorme boetes krijgen.

Trump, die maandag geïnaugureerd wordt, overweegt om ByteDance uitstel van negentig dagen te verlenen, zei hij zaterdag in een interview met nieuwszender NBC. In een bericht aan gebruikers die de app openen, laat TikTok weten dat het blij is dat Trump heeft aangegeven dat hij aan een oplossing wil werken zodra hij is ingezworen. De populaire video-app heeft 170 miljoen Amerikaanse gebruikers.