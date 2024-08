TUI boekt recordomzet dankzij grote vraag naar zomervakanties

HANNOVER (ANP) - TUI heeft een goed kwartaal achter de rug. Het grootste reisconcern ter wereld profiteerde van de sterke vraag naar vakanties, citytrips en cruises voor de zomermaanden. Die leidde tot een omzet van 5,8 miljard euro, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Niet eerder waren de opbrengsten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar zo hoog.

Daarvan bleef een winst over van 232 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van belastingen en rente, wat 37 procent meer is dan een jaar eerder. In totaal reisden 5,8 miljoen mensen via een reisorganisatie van het Duitse bedrijf. Volgens TUI zijn reizen naar Spanje, Griekenland en Turkije het populairst deze zomer.

TUI merkt dat de boekingen voor de zomer de afgelopen weken "in een stroomversnelling" zijn geraakt. Tot nu toe is 88 procent van het zomeraanbod verkocht, wat neerkomt op 13,3 miljoen boekingen. Vorig jaar rond deze tijd lag dat percentage op 87 procent.

FTI

TUI heeft bovendien ingespeeld op het faillissement van de Duitse branchegenoot FTI. Zo is de capaciteit voor reizen richting populaire bestemmingen gedurende de zomermaanden sindsdien uitgebreid. Het aantal boekingen in Duitsland steeg na het bankroet met 10 procent.

Verder spreekt TUI over een "veelbelovende start" voor het winterseizoen. Details daarover publiceert het reisconcern in een handelsupdate op 24 september.