Thaise premier afgezet om overtreden grondwet

BANGKOK (ANP/RTR) - De Thaise premier Srettha Thavisin is door het constitutionele hof afgezet. Hij zou de grondwet hebben overtreden door een minister aan te stellen die eerder in de gevangenis had gezeten.

Volgens het hof heeft Srettha, die nog net geen jaar premier was, de ethische regels "op grove wijze" overtreden. De aangestelde minister werd in 2008 als advocaat verdacht van omkoping. Dat is nooit bewezen, maar hij kwam korte tijd vast te zitten voor minachting van het hof in die zaak.

Srettha is al de vierde premier in zestien jaar die wordt afgezet door het constitutionele hof, dat vorige week ook al de belangrijkste oppositiepartij verbood. Het parlement moet nu een nieuwe premier kiezen, maar het is onzeker of de fragiele coalitie het onderling eens kan worden over een nieuwe leider.