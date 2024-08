Alpecin-Deceuninck definitief zonder Van der Poel in Vuelta

LISSABON (ANP) - Wielerteam Alpecin-Deceuninck start zaterdag in Lissabon definitief zonder Mathieu van der Poel in de Vuelta. De Nederlandse kopman kiest voor een andere aanloop richting de WK wielrennen in Zwitserland.

Oscar Riesebeek maakt wel deel uit van de selectie waarmee de Belgische ploeg start in de Ronde van Spanje. De Australische sprinter Kaden Groves, die opnieuw voor etappezeges gaat, krijgt daarnaast de steun van de Belgen Edward Planckaert, Quinten Hermans en Xandro Meurisse, de Duitsers Maurice Ballerstedt en Juri Hollmann en de Italiaan Luca Vergallito.

Van der Poel had in interviews tijdens de Tour de France nog gezegd dat starten in de Vuelta een mogelijkheid was. De regerend wereldkampioen heeft nu toch voor een andere voorbereiding op de wegwedstrijd van de WK in Zürich gekozen.