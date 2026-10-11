TUI: Nederlandse klanten zijn niet geraakt door datalek in België

RIJSWIJK (ANP) - Nederlandse klanten van reisorganisatie TUI lijken niet te zijn geraakt door het datalek waarvan Belgische reizigers last hebben. Dat meldt een woordvoerster na berichtgeving in Belgische media dit weekend over het lek.

Volgens de woordvoerster wordt in België "een aantal van onze reizigers benaderd door fraudeurs via WhatsApp". Ze stelt daarbij dat op dit moment alleen Belgische klanten worden benaderd. Voor zover TUI nu kan zien, speelt het incident alleen in België, aldus de zegsvrouw. "TUI neemt deze kwestie uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit." Ze gaat niet in op vragen over de omvang van het lek of welke gegevens erbij zijn betrokken.

HLN schrijft dat lezers zeggen via WhatsApp te zijn benaderd door een onbekende. "In het bericht stonden mijn volledige naam, het hotel dat ik geboekt had en de exacte reisdatum. Ze hadden ook mijn gsm-nummer, anders hadden ze mij niet kunnen bereiken", klinkt het.